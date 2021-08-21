Ураган "Грейс" в Мексике ослаб до первой категории

МЕХИКО, 21 августа. /ТАСС/. Ураган "Грейс", ударивший в субботу ночью по восточному побережью Мексики, ослаб с третьей до первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба в последнем к настоящему времени обнародованном бюллетене.

Циклон вышел на сушу в районе небольшого населенного пункта Теколутла в штате Веракрус, после чего начал движение на юго-запад. В настоящее время атмосферное явление находится над восточной частью штата Идальго. Скорость ветра в его пределах составляет 41,6 м/с с порывами до 47,2 м/с.

Сведений о пострадавших или погибших из-за удара стихии в мексиканских регионах пока не поступало. Власти подготовили группировку в составе более чем 7,8 тыс. человек, в основном спасателей и военнослужащих, для оказания помощи населению.

В четверг как ураган первой категории "Грейс" обрушился на штат Кинтана-Роо на полуострове Юкатан. По данным руководства региона, атмосферное явление причинило незначительный материальный ущерб и не привело к гибели людей.