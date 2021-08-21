Ростовские власти выплатили компенсации 21 семье за изъятые после крупного пожара квартиры

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону выплатили компенсации 21 семье погорельцев на сумму более 47 млн рублей за жилье в многоквартирных домах, которые сгорели во время крупного пожара на Театральном спуске четыре года назад. Об этом в субботу сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"По данным на 21 августа, 21 семье возмещение за изымаемые жилые помещения выплачено в полном объеме в размере более 47 млн рублей, одна семья подготавливает документы для заключения соглашения об изъятии жилого помещения для муниципальных нужд, по шести семьям вопрос переселения решается в судебном порядке, по еще одной семье сведения пока отсутствуют", - рассказали в пресс-службе.

Земельные участки, на которых расположены многоквартирные дома, передали в собственность города. Сейчас компенсацию получили жители этих многоквартирных домов.

Пожар в центральной части Ростова-на-Дону на территории Пролетарского и Кировского районов начался 21 августа 2017 года, потушить его удалось только на следующий день. Площадь пожара составила около 10 тыс. кв. м, в результате один человек погиб, 58 человек обратились за помощью к медикам. В 2017 году власти Ростова-на-Дону признали непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации 121 частный дом и шесть многоквартирных домов (39 квартир).