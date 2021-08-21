Семь детей госпитализированы с отравлением из парк-отеля в Подмосковье

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Семь школьников госпитализировали с отравлением из парк-отеля "Ершово" в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие доставлено семь малолетних в возрасте от 10 до 13 лет. Подростки проживали в парк-отеле "Ершово", - сообщает надзорное ведомство.

По факту отравления Одинцовская городская прокуратура начала проверку, которая установит обстоятельства произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц.