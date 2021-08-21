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Семь детей госпитализированы с отравлением из парк-отеля в Подмосковье

Прокуратура организовала проверку

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Семь школьников госпитализировали с отравлением из парк-отеля "Ершово" в подмосковном Одинцове. Об этом сообщает прокуратура Московской области в своем Telegram-канале.

"По предварительным данным, в медицинское учреждение с жалобами на плохое самочувствие доставлено семь малолетних в возрасте от 10 до 13 лет. Подростки проживали в парк-отеле "Ершово", - сообщает надзорное ведомство.

По факту отравления Одинцовская городская прокуратура начала проверку, которая установит обстоятельства произошедшего, а также даст правовую оценку действиям ответственных лиц.

Теги
Россия
Роспотребнадзор начал расследование по факту отравления детей в Одинцове
Проводятся лабораторные исследования проб пищевой продукции, воды, смывов с объектов внешней среды, обследование сотрудников пищеблока, заболевших и контактных
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