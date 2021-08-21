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На трассе Новороссийск - Керчь движение транспорта ограничили из-за подтоплений

Сотрудники Госавтоинспекции направляют автомобилистов в объезд

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции Краснодарского края временно ограничили движение транспорта на федеральной трассе Новороссийск - Керчь и в районе Анапы из-за подтоплений, перераспределяя транспортные потоки в объезд через поселок Виноградный, сообщили ТАСС в субботу в управлении ГИБДД ГУ МВД по региону.

"21 августа в 16:20 в связи с подтоплением прилегающей территории и производством работ по откачке воды временно ограничено движение на федеральной автодороге Новороссийск - Керчь на 65-м км и в городе-курорте Анапы. Сотрудники Госавтоинспекции осуществляют распорядительно-регулировочные действия по перераспределению транспортных потоков в объезд через поселок Виноградный", - говорится в сообщении.

Циклон, накрывший территорию Краснодарского края 13 августа, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона ввели режим ЧС. Более 2 тыс. домов подтопило, повредило более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы находятся в пунктах временного размещения.

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РоссияКраснодарский край
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