Самолет из Нальчика в Москву совершил посадку в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Самолет, выполнявший авиарейс из Нальчика в Москву, совершил посадку в Воронеже из-за почувствовавшего недомогание пассажира, сообщил ТАСС в субботу представитель диспетчерской службы аэропорта Воронежа.

"В Воронеже сел самолет из-за пассажира, которому стало плохо", - сказал он.

Он уточнил, что пока не известно, передали ли пассажира бригаде скорой помощи. По его словам, самолет выполнял авиарейс из Нальчика в Москву.

Как сообщили ТАСС в дежурной службе Воронежского областного Центра медицины катастроф, на борту самолета стало плохо женщине, для выяснения причин ее недомогания в аэропорт направили медиков Воронежского областного Центра медицины катастроф, который расположен недалеко от аэропорта Воронежа.