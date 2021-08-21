{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Самолет из Нальчика в Москву совершил посадку в Воронеже

На борту стало плохо пассажиру

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Самолет, выполнявший авиарейс из Нальчика в Москву, совершил посадку в Воронеже из-за почувствовавшего недомогание пассажира, сообщил ТАСС в субботу представитель диспетчерской службы аэропорта Воронежа.

"В Воронеже сел самолет из-за пассажира, которому стало плохо", - сказал он.

Он уточнил, что пока не известно, передали ли пассажира бригаде скорой помощи. По его словам, самолет выполнял авиарейс из Нальчика в Москву.

Как сообщили ТАСС в дежурной службе Воронежского областного Центра медицины катастроф, на борту самолета стало плохо женщине, для выяснения причин ее недомогания в аэропорт направили медиков Воронежского областного Центра медицины катастроф, который расположен недалеко от аэропорта Воронежа.

Теги
РоссияВоронежская область
Самолет из Нальчика вылетел в Москву после посадки в Воронеже из-за здоровья пассажирки
Женщину госпитализировали
Читать полностью