При взрыве в квартире в Москве погибли два человека

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. В результате произошедшего взрыва на северо-западе Москвы погибли два человека, еще один ребенок пострадал. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

"Мужчина, пострадавший на улице Малая Набережная, скончался в автомобиле скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщило о гибели 14-летнего мальчика, который умер на месте, ранении взрослого и 12-летнего мальчика.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что в квартире сдетонировало взрывное устройство неустановленного типа, возможно, самодельное. Возгорания после взрыва не последовало, обрушений и повреждений здания нет. На место выехали сотрудники Следственного комитета РФ, работает следственно-оперативая группа полиции.

"По предварительным данным, в квартире сдетонировало взрывное устройство неустановленного типа, возможно, самодельное, а не учебная граната", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что сотрудники ведомства не привлекались.

Прокуратура проводит проверку, на месте происшествия находится и.о. Тушинского межрайонного прокурора Михаил Попик.