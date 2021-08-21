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Самолет из Нальчика вылетел в Москву после посадки в Воронеже из-за здоровья пассажирки

Женщину госпитализировали

ВОРОНЕЖ, 21 августа. /ТАСС/. Самолет авиарейсом Нальчик - Москва вылетел в пункт назначения после внепланового приземления в Воронеже из-за почувствовавшей недомогание пассажирки. Медики забрали женщину в больницу, сообщил ТАСС в субботу представитель диспетчерской службы аэропорта Воронежа.

"Самолет вылетел в Москву в 18:29 (мск), пассажирку забрали в больницу", - сказал он.

В субботу около 17:30 мск самолет, выполнявший авиарейс из Нальчика в Москву, совершил посадку в Воронеже из-за пассажирки, которая почувствовала себя плохо в полете. Для обследования женщины направили медиков Воронежского областного Центра медицины катастроф, который расположен недалеко от аэропорта Воронежа.

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