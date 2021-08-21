Семь человек задержали во время пикетов в поддержку телеканала "Дождь" в Москве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Полиция задержала семь человек, вышедших к зданию ФСБ на Лубянке на пикеты в поддержку телеканала "Дождь" и издания "Важные истории" (признаны в России СМИ-иноагентами). Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"На данный момент около здания ФСБ на Лубянке задержаны пять человек, вышедшие на пикеты в поддержку "Дождя" и "Важных историй", - рассказал собеседник агентства.

Одной из задержанных оказалась журналистка "Дождя" и невеста обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Ксения Миронова. Также задержали журналистку Софью Гройсман, признанную физлицом - иностранным агентом. Еще один из задержанных - Андрей Бабицкий.

На данный момент серия пикетов подошла к концу.

Министерство юстиции России включило в реестр иноагентов 20 августа телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Согласно реестру, иноагентами признали юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь". Также иноагентами признали главного редактора "Важных историй" Романа Анина, редакторов Романа Шлейнова и Олесю Шмагун, а также журналистов издания Дмитрия Великовского, Алесю Мароховскую и Ирину Долинину. Минюст также признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.