СК возбудил уголовное дело после взрыва в квартире в Москве, где погибли два человека

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в квартире на Малой Набережной улице в Москве, при котором погибли взрослый и ребенок, а еще один ребенок получил ранения. Об этом сообщила журналистам глава пресс-службы Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия")", - сказала Иванова.

По информации СК, в квартире "сработало техническое устройство".

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что произошел взрыв неустановленного взрывного устройства. Другой источник уточнил, что взорвалась граната, которую в дом принес старший подросток.