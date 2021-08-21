В правоохранительных органах назвали причину взрыва в квартире в Москве

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Граната Ф-1 взорвалась в квартире на Малой Набережной улице, что привело к гибели 14-летнего подростка, мужчины и ранению 12-летнего ребенка. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, в квартире взорвалась граната Ф-1", - рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Малой Набережной улице сдетонировало неизвестное взрывное устройство. 14-летний мальчик погиб на месте, а взрослый - уже в карете скорой помощи. 12-летний мальчик госпитализирован. СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").

Граната Ф-1 - ручная противопехотная оборонительная граната. Радиус поражения ее осколками составляет до 200 м.