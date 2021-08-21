Движение на трассе Новороссийск - Керчь восстановили

КРАСНОДАР, 21 августа. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции Краснодарского края открыли движение транспорта на федеральной трассе Новороссийск - Керчь, ранее временно ограниченное из-за подтоплений, сообщили ТАСС в субботу в управлении ГИБДД ГУ МВД по региону.

"Сегодня в 18:10 открыто движение транспортных средств в районе 65-го километра федеральной автодороги Новороссийск - Керчь. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения", - говорится в сообщении.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона был введен режим ЧС. Более 2 тыс. домов было подтоплено, повреждено более 20 отелей и гостиниц, их постояльцы размещены в пунктах временного размещения.