В прокуратуре уточнили, что пострадавший при взрыве гранаты в Москве 12-летний ребенок жив

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Двенадцатилетний мальчик, пострадавший при взрыве гранаты в квартире на Малой Набережной улице в Москве, находится в реанимации, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Ранее ведомство сообщило, что ребенок погиб.

"Уточнение. 12-летний мальчик, доставленный из квартиры на ул. Малой Набережной в больницу, жив. Он в реанимации. Внутренние органы ребенка не повреждены. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Вечером 21 августа на Малой Набережной улице сдетонировала граната. 14-летний мальчик погиб на месте, а один взрослый - уже в карете скорой помощи. 12-летний мальчик был госпитализирован. СК возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") и ст. 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия").