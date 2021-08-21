В Пермском крае тушат семь лесных пожаров на площади более 30 га

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Крупный лесной пожар в Красновишерском районе Пермского края был локализован в субботу на площади 24,1 га. Также спасатели тушат еще шесть лесных пожаров, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства природных ресурсов.

"Пожар в Красновишерском районе был обнаружен в пятницу на площади 2,5 га. Локализован сегодня на 24,1 га", - рассказал собеседник агентства.

Еще один пожар в том же районе был локализован в субботу на площади 4,5 га, третий очаг возгорания локализован на площади примерно 1 га. Также еще обнаружено четыре очага возгорания, каждый на площади менее 1 га. Установлено, что большинство пожаров начались из-за грозы. Пострадавших нет.