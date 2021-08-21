Задержанным у здания ФСБ в Москве журналистам грозит штраф 20 тыс. рублей

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Журналистам, которых задержали за пикет у здания ФСБ на Лубянке в Москве против признания телеканала "Дождь" иноагентом, грозит штраф в 20 тыс. рублей за нарушение правил организации митинга. Об этом ТАСС сообщил адвокат Дмитрий Захватов, который оказывает задержанным правовую помощь.

"Сейчас в ОВД "Мещанский" находятся десять журналистов. В отношении них составляют протоколы по ч. 5 статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), которая предусматривает штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или обязательные работы", - сказал адвокат.

По его словам, после составления протоколов все задержанные будут отпущены из полиции.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали девять человек, в том числе журналистку "Дождя" Ксению Миронову, журналистку Софью Гройсман, признанную физлицом - иностранным агентом, Андрея Бабицкого. Также среди задержанных главный редактор проекта ROMB Андрей Ковалев.

Министерство юстиции РФ включило в реестр иноагентов 20 августа телеканал "Дождь", издание "Важные истории" и семь журналистов. Согласно реестру, иноагентами признаны юридическое лицо Istories Fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике, и ООО "Телеканал "Дождь". Также иноагентами признаны главный редактор "Важных историй" Роман Анин, редакторы Роман Шлейнов и Олеся Шмагун, журналисты издания Дмитрий Великовский, Алеся Мароховская и Ирина Долинина. Минюст также признал иноагентом руководителя общественного движения "Якутия. Наше мнение" Степана Петрова.