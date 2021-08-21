Боец израильской пограничной полиции ранен в ходе беспорядков на границе с Газой

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 августа. /ТАСС/. Военнослужащий израильской пограничной полиции получил в субботу огнестрельные ранения в ходе беспорядков и столкновений с палестинцами в районе границы с сектором Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Во второй половине дня сотни палестинских демонстрантов собрались у забора безопасности на севере сектора Газа. Во время последовавших беспорядков и столкновений около сотни из них подошли к одному из участков забора в северной части сектора Газа, пытались перелезть через него, бросали взрывные устройства в военнослужащих, которые в ответ применяли спецсредства по восстановлению контроля над толпой и по необходимости открывали огонь. Военнослужащий израильской пограничной полиции был тяжело ранен в результате огня, открытого из сектора Газа, он эвакуирован для лечения в госпиталь", - говорится в заявлении военных.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими группировками в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.