Пожар возник на Чайковской птицефабрике в Пермском крае на площади 1,2 тыс. кв. метров

ПЕРМЬ, 21 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло на птицефабрике в городе Чайковском Пермского края на площади 1,2 тыс. кв. метров. Пожар локализован, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

"21 августа в 23:49 (21:49 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о пожаре в г. о. Чайковский, здание птицефабрики. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит крыша кормоцеха. Площадь пожара составляет 1 269 кв. м. По предварительной информации, угрозы перехода огня нет, пострадавших нет", - рассказал собеседник агентства.

Возгорание было локализовано в 00:53 (21 августа 22:53 мск).