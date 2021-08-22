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Лесные пожары в России

В Якутии за сутки ликвидировали 28 природных пожаров

По данным регионального управления МЧС, продолжающие действовать в регионе пожары не угрожают населенным пунктам

ТАСС, 22 августа. Пожарные в Якутии за сутки ликвидировали 28 природных пожаров на площади свыше 864 тыс. га. Угрожающих населенным пунктам пожаров нет, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

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"На территории Республики Саха (Якутия) действует 64 природных пожара, за сутки ликвидировано 28 на общей площади свыше 864 тыс. га. Задействовано 2,4 тыс. человек и 361 единица техники", - говорится в сообщении.

По данным "Авиалесоохраны", в Якутии на землях лесного фонда на площади 1,1 млн га продолжает действовать 41 пожар и один пожар в природном парке "Ленские столбы" на площади 20,1 тыс. га.

В населенных пунктах Ергелех, Едей, Петропавловск, Мельжехси и в заповеднике "Ленские столбы" проводится работа по расширению минерализованных полос, тушение отдельных очагов и дотушивание локализованных пожаров. За сутки авиация МЧС России применялась на территории Усть-Майского и Хангаласского районов, слито 230 тонн воды и передислоцировано 95 человек.

"Приближенных и угрожающих населенным пунктам пожаров нет. Продолжают действовать шесть природных пожаров в 10-километровой зоне, из которых три пожара сейчас локализованы. Специалисты МЧС России продолжают работу на территории Усть-Майского, Хангаласского и Чурапчинского районов, где необходимо в кратчайшие сроки основательно стабилизировать обстановку", - цитирует пресс-служба слова начальника Главного управления МЧС России по региону Павла Гарина.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.

 

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