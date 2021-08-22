Более 100 жилых домов остаются подтопленными в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 августа. /ТАСС/. Более 100 жилых домов и 942 приусадебных участка остаются подтопленными в Амурской области. За сутки от воды освободились 12 жилых домов и 144 приусадебных участка, сообщила в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.

"Подтопленными остаются 106 жилых домов, подтоплено 942 приусадебных участка. Частично подтоплено 10 участков автомобильных дорог, продолжает действовать лодочная переправа в селе Александровка Зейского района", - говорится в сообщении.

В проведении аварийно-восстановительных работ на территории области задействована группировка общей численностью 490 человек, 154 единицы техники, в том числе 17 плавательных средств.

По информации Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Виталия Соловьева, в воскресенье и понедельник в регионе сохраняется штормовое предупреждение о сильных дождях и ливнях.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км автомобильных дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.