В результате ДТП в Новосибирской области погибла 16-летняя девушка

НОВОСИБИРСК, 22 августа. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя девушка погибла и еще три человека пострадали в результате столкновения трех автомобилей на трассе в Новосибирской области в Кочковском районе. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в управлении ГИБДД по Новосибирской области.

"В результате ДТП погибла 16-летняя девочка-пассажир Toyota - скончалась по дороге в больницу в автомобиле скорой помощи. Еще три человека [пострадали]. Личности и характер травм устанавливаются", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, ДТП произошло накануне в 16:15 по местному времени (14:15 мск) в Кочковском районе на 221-м км автодороги К17р. Водитель автомобиля УАЗ в состоянии опьянения, следовавший из города Карасук в направлении Новосибирска, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota Corolla и Mitsubishi L200, которые двигались во встречном направлении.