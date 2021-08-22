В Пермском крае потушили пожар на Чайковской птицефабрике

ТАСС, 22 августа. Пожарные ликвидировали возгорание в городе Чайковский в Пермском крае, где в субботу на площади 1,2 тыс. кв. м загорелся цех для переработки и приготовления кормов местной птицефабрики, сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В 01:35 (23:35 мск) - ликвидация горения", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, к тушению привлекались 33 человека личного состава и девять единиц техники.

"Сотрудники надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю начали проверку. Обстоятельства и причина пожара устанавливаются", - уточнили в ведомстве.

Сообщение о пожаре в здании птицефабрики поступило в субботу в 23:49 (21:49 мск). Загорелась крыша кормоцеха на площади свыше 1,2 тыс. кв. м. Возгорание было локализовано в 00:53 (21 августа 22:53 мск).