Авиация произвела 76 сбросов воды в ходе тушения лесного пожара в Нижегородской области

ТАСС, 22 августа. Авиация, привлеченная к тушению лесного пожара в Нижегородской области, куда огонь перешел из мордовского заповедника, произвела 76 сбросов воды общим объемом 612 тонн, площадь активного горения на утро 22 августа составила 3 га. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Для мониторинга лесопожарной обстановки применяются наземные группировки и беспилотные летательные аппараты. По состоянию на 07:00 площадь активного горения составляет 3 га. <…> К тушению лесного пожара привлекается авиация, в течение суток произведено 76 сбросов воды общим объемом 612 тонн. Всего к тушению пожара привлечены более 1 400 человек и свыше 212 единиц техники", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в районе Первомайска созданы пять боевых участков тушения пожара. Спасатели предпринимают усилия для недопущения перехода огня на населенные пункты Стеклянный, Берещино, Берещино, Лесозавод, Первомайск, Конновка.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на территории, пострадавшей от пожаров в 2010 году. Из-за высокой температуры и порывистого ветра огонь с территории Мордовии приблизился к Нижегородской области. На место были направлены спасатели и пожарные из Москвы, Московской, Ульяновской, Ивановской и Рязанской областей, а также спасатели Ногинского спасательного центра МЧС России. В пятницу, 20 августа. один из двух очагов пожара был локализован. В субботу одиннадцать строений сгорело в поселке Стеклянный Нижегородской области, население эвакуировали, жертв и пострадавших нет.