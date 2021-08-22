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В ДТП с микроавтобусом в Нижегородской области погиб мужчина

Восемь человек пострадали

ТАСС, 22 августа. Мужчина погиб, еще восемь человек пострадали в ДТП на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области, сообщило ГУ МЧС России по региону.

"Произошло столкновение двух транспортных средств: микроавтобуса "Рено" (в нем находились восемь человек) и грузового автомобиля "Скания". В результате ДТП пострадали восемь человек, детей нет, погиб один человек (мужчина)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, авария произошла на 446-м км автодороги федерального значения М-7 "Волга" около населенного пункта Ветчак Кстовского района Нижегородской области в 02:25 мск 22 августа.

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