На Кубани ликвидировали подтопления в 35 населенных пунктах

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Спасатели на Кубани завершают ликвидацию последствий вызванных дождями подтоплений, 35 населенных пунктов освободились от воды, в трех остаются подтопленными 19 домов, сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в воскресенье.

"Ликвидация последствий подтоплений в Краснодарском крае вступила в завершающую фазу. По состоянию на 22 августа полностью освобождены от воды 35 населенных пунктов, за сутки вода откачана из 125 домовладений и 257 придомовых территорий. В Краснодарском крае в двух муниципальных образованиях остаются подтопленными три населенных пункта (19 домовладений и 181 придомовая территория)", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в пунктах временного размещения остаются 617 человек, в том числе 229 детей. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать в четырех муниципальных образованиях.

Циклон, накрывший в прошлую пятницу территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона ввели режим ЧС. Пришедший 12 августа на территорию Краснодарского края циклон оказал воздействие на 38 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях, в результате подтопило 2 219 домовладений, 3 906 придомовых территорий, подвальные помещения в 30 многоквартирных домах, 14 социально значимых объектов, автомобильные дороги. Всего в зону действия циклона попали более 13 тыс. человек.