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На северо-востоке Москвы машина скорой помощи попала в ДТП

Пострадал фельдшер

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Фельдшер пострадал в результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Недалеко от метро "Бабушкинская" столкнулись автомобиль скорой помощи и легковушка, в результате ДТП один человек пострадал, им оказался фельдшер", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт ДТП, добавив, что пострадал один человек. На месте аварии работают полицейские, которые устанавливают причины ДТП.

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