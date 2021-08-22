Активная площадь лесного пожара в Марий Эл увеличилась до 66,5 га

"По состоянию на утро 22 августа площадь активного горения составляет 66,5 га", - говорится в сообщении.

ТАСС, 22 августа. Активная площадь горения леса в Марий Эл увеличилась с 47 до 66,5 га, сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики в воскресенье.

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Уточняется, что силами авиации за сутки на лесной пожар сбросили 200 т воды.

Вечером 22 августа, как сообщала пресс-служба управления, площадь активного горения составляла 47 га, а площадь, пройденная огнем, - около 921 га.

Пресс-служба главы региона сообщает, что возникший вечером 21 августа один очаг возгорания в Волжском районе оперативно потушили. Новых очагов не было. Отмечается, что два вертолета Министерства обороны России выполнили 34 слива и сбросили на очаги возгораний 100 т воды, 21 августа сбросили более 200 т воды.

Лесной пожар начался на территории Куярского лесничества в Медведевском районе республики. Огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор и находился на расстоянии трех км от него, позже он подошел также к поселку Студенка. Для тушения пожара привлекают вертолеты. Из населенного пункта Шап эвакуировали 634 человека, в том числе 420 детей. 20 августа глава региона подписал указ о введении режима чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров на территории Марий Эл.