В Гонконге такси наехало на пешеходов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 августа. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения в воскресенье в результате наезда такси на пешеходов в Гонконге. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Инцидент произошел в районе Тайпо в материковой части города. Водитель такси не справился с управлением и врезался в группу людей, стоявших на островке безопасности пешеходного перехода.

Среди пострадавших - четырехлетний ребенок и беременная женщина. Состояние четырех раненых расценивается врачами как критическое. Таксист задержан и допрашивается.