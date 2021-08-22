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В Гонконге такси наехало на пешеходов

В результате ДТП один человек погиб и девять ранены

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 августа. /ТАСС/. По меньшей мере один человек погиб, еще девять получили ранения в воскресенье в результате наезда такси на пешеходов в Гонконге. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Инцидент произошел в районе Тайпо в материковой части города. Водитель такси не справился с управлением и врезался в группу людей, стоявших на островке безопасности пешеходного перехода.

Среди пострадавших - четырехлетний ребенок и беременная женщина. Состояние четырех раненых расценивается врачами как критическое. Таксист задержан и допрашивается.

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