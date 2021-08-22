В Анапе после подтопления лагеря 10 детей с простудой поместили в медизолятор

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Нарушения условий проживания выявили в детском лагере "Зори Анапы" после подтопления. Порядка 500 детей пройдут медосмотр, 10 из них направили в медицинский изолятор, сообщили журналистам в Анапской межрайонной прокуратуре.

Территория лагеря оказалась подтоплена после дождей, в спальные корпуса вода не зашла, детей не эвакуировали. По данным пресс-службы мэрии Анапы, у находящихся в изоляторе детей есть признаки простуды.

"Проведена встреча с находящимися на отдыхе детьми, по итогам которой стало известно об имеющихся нареканиях к условиям проживания, обусловленных обильным выпадением осадков, а также к качеству организации питания. Анапский межрайонный прокурор Александр Фоменко поручил руководству учреждения здравоохранения Анапы организовать медицинский осмотр всех 497 детей, пребывающих в данном лагере", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Краснодарского края ТАСС уточнили в воскресенье, что в изоляторе остаются шестеро детей, руководству лагеря внесли представление об устранении нарушений. "В лагере осуществляют ежедневные осмотры детей и помещений шесть медработников. Если не будет новых залповых ливней, всю воду на территории лагеря откачают уже через сутки", - говорится в сообщении мэрии Анапы.

Циклон, накрывший 13 августа территорию Краснодарского края, стал причиной подтоплений. Больше всего пострадали Анапа, Славянск-на-Кубани и Темрюкский район. Из-за непогоды в 14 муниципалитетах региона ввели режим ЧС. Пришедший 12 августа на территорию Краснодарского края циклон оказал воздействие на 38 населенных пунктов в семи муниципальных образованиях, в результате подтопило 2 219 домовладений, 3 906 придомовых территорий, подвальные помещения в 30 многоквартирных домах, 14 социально значимых объектов, автомобильные дороги. Всего в зону действия циклона попали более 13 тыс. человек.