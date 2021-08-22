Военнослужащих привлекут к тушению природного пожара в Самарской области

ТАСС, 22 августа. Более ста военнослужащих Центрального поенного округа привлекут к тушению природного пожара в Борском районе Самарской области, сообщила в воскресенье пресс-служба ЦВО.

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и указаниями командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина для тушения природного пожара в Борском районе Самарской области направлены более 110 военнослужащих одной из воинских частей Самарского гарнизона и 10 единиц техники", - сказано в сообщении.

Тушение лесного пожара в Борском районе продолжается второй день. Из-за пала травы огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, сгорели 14 строений. Затем огонь перешел на лес на территории национального парка "Бузулукский бор". По данным ГУ МЧС по области, на утро воскресенья площадь активного горения составляла 100 га, существовала угроза двум населенным пунктам.