Жителей садового товарищества эвакуируют в Свердловской области из-за природного пожара

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Жителей садового товарищества "Мирный" и двух баз отдыха возле озера Глухое в Свердловской области эвакуируют из-за угрозы распространения природного пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Соответствующее решение приняли на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Силы единой системы предупреждения и ликвидации ЧС делают минерализованную полосу вокруг садового товарищества и готовятся к тушению пожара в случае подхода огня", - рассказали в ведомстве.

В СНТ "Мирный" работают 63 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС восемь единиц техники, 31 человек личного состава. Со специализированной пожарно-спасательной частью Екатеринбурга дополнительно выдвинулась аэромобильная группировка из 30 человек.

Ситуация с природными пожарами в регионе осложняется аномальной жарой выше 30 градусов. С апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим.