В Тюмени проверяют обстоятельства смерти дяди погибшей восьмилетней девочки

ТЮМЕНЬ, 22 августа. /ТАСС/. Следовали проводят процессуальную проверку после смерти мужчины в Тюмени, сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области.

"Мужчина 1979 года рождения вчера вечером умер около девяти часов вечера в больнице. Проводится процессуальная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сообщили в пресс-службе.

По данным местных СМИ, речь идет о дяде пропавшей без вести и найденной мертвой восьмилетней девочки, который упал возле стихийного мемориала ребенку, а позже умер в больнице.

В Тюмени 30 июня без вести пропала девочка 2012 года рождения. Она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. По данному факту следствие возбудило уголовное дело об убийстве, также возбудили дело о халатности в отношении органов системы профилактики. 19 августа пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила об обнаружении тела ребенка.