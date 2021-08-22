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Лесные пожары в России

Площадь природного пожара у баз отдыха в Свердловской области увеличилась до 240 га

Местным рекомендовали покинуть территорию

ТАСС, 22 августа. Площадь природного пожара, из-за опасности распространения которого эвакуируют две базы отдыха и жителей СНТ "Мирный" в Свердловской области, увеличилась с 70 до 240 га, сообщили в департаменте информационной политики области в воскресенье.

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"Под Первоуральском, где действует крупный природный пожар, принимаются меры по обеспечению безопасности людей. В районе озера Глухое под Первоуральском спасатели продолжают борьбу с одним из крупнейших в регионе природных пожаров общей площадью 240 гектаров. На месте увеличена группировка сил и средств МЧС и авиалесоохраны", - говорится в сообщении.

Садоводам СНТ "Мирный", а также персоналу и постояльцам баз отдыха "Зеленый мыс" и "Остров" рекомендовали покинуть территорию. Для тех, кто не имел возможности сделать это самостоятельно, администрация Первоуральска предоставила автобус. В районе СНТ "Мирный", по данным ГУ МЧС по области, работает около 100 спасателей и 20 единиц техники.

Ситуация с природными пожарами в регионе осложняется аномальной жарой выше 30 градусов. С апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим.

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РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
Лесные пожары в России
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