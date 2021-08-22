После стрельбы на юго-западе Москвы задержали четырех человек

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате стрельбы, осуществлявшейся предположительно из травматического пистолета, задержали четырех человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"Сегодня на улице Академика Капицы, по предварительной информации, на бытовой почве произошел конфликт между мужчинами, в результате чего один из них получил ранение, по предварительным данным, из травматического пистолета, еще четыре человека доставлены в полицию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по этому факту проводится проверка.