Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ в Мытищах

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Подмосковная прокуратура начала проверку по факту пожара в торговом центре 4Daily в Мытищах. Об этом сообщила областная прокуратура в своем Telegram-канале.

"Прокуратура Московской области организовала проверку по факту пожара в городском округе Мытищи. По имеющейся информации, сегодня произошло возгорание в торговом центре. Проведение проверки поручено Мытищинской городской прокуратуре. В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц", - говорится в сообщении.

В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что возгорание произошло в детском центре.

Ранее сообщалось о том, что в подмосковных Мытищах в ТЦ 4Daily произошел пожар на площади 10 кв. метров, возгорание ликвидировали, информации о пострадавших нет.