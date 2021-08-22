Сильный ветер повалил деревья и отключил электричество в Удмуртии

ТАСС, 22 августа. Сильный ветер привел к падению деревьев и к отключению электроснабжения в Ижевске, сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава города Олег Бекмеметьев.

"Сильный ветер стал причиной падения деревьев, ограждений, отключения электроэнергии в разных районах города. Аварийные бригады подрядчиков по содержанию улично-дорожной сети в данный момент занимаются устранением последствий непогоды. В приоритете - проезжая часть дорог и трамвайные пути. Работают восемь единиц дорожной техники. Восстановлением электроснабжения в Ижевске занимаются 11 ремонтных бригад - это 42 человека, задействованы 15 единиц техники ПАО "Россети Центр и Приволжье", - сказано в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе "Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго", отключения электроэнергии произошли в Можгинском и Завьяловском районах республики, а также в некоторых районах Ижевска. Практически все абоненты, добавили в пресс-службе, переключили на резервные линии электроснабжени.

По информации Удмуртского гидрометцентра, 22 и 23 августа местами на территории Удмуртской Республики ожидаются грозы. При грозе усиление юго-западного ветра до 19-24 м/с.