Более 80 человек эвакуировали из садового товарищества в Свердловской области

ТАСС, 22 августа. Более 80 человек эвакуировали из садового товарищества "Мирный" в Свердловской области из-за угрозы распространения природного пожара. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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"Из-за возникшей угрозы распространения пожара на дома садового товарищества "Мирный" были эвакуированы 83 человека, в том числе 12 детей. Эвакуация жителей завершена. Спасатели МЧС России проводят окарауливание садового товарищества, а также с помощью беспилотных летательных аппаратов производят мониторинг обстановки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что для тушения пожара привлекли силы Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в количестве 121 человек и 29 единиц техники, в том числе от МЧС - 13 единиц техники, 77 человек личного состава. Для оценки обстановки на место пожара прибыли исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Свердловской области Иван Павленко и заместитель губернатора области Азат Салихов. Для координации сил и средств на месте работает оперативная группа областного главка МЧС.

Ситуация с природными пожарами в регионе осложняется аномальной жарой выше 30 градусов. С апреля в Свердловской области действует особый противопожарный режим.