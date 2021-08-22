Шторм "Генри" обрушился на восток США

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Тропический шторм "Генри", образовавшийся в Атлантическом океане, достиг Восточного побережья США, обрушившись в воскресенье на штат Род-Айленд. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами Соединенных Штатов.

По его сведениям, максимальная скорость порывов ветра составляет около 27 м/с. Шторм движется на северо-запад со скоростью 5,5 м/с.

Синоптики прогнозируют, что сила "Генри" будет убывать по мере его движения над сушей. Основной удар придется на Лонг-Айленд (штат Нью-Йорк) и соседний штат Коннектикут, проливные дожди прогнозируются на территории штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси. Власти готовятся к подтоплениям населенных пунктов.

В субботу губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации в ряде округов. Он сравнил "Генри" с разрушительным ураганом "Сэнди", который осенью 2012 года унес жизни более 100 человек, в том числе 43-х в Нью-Йорке. В одноименном городе закрыты уличные веранды, отменены мероприятия на открытом воздухе, приостановлены строительные работы. Владельцам зданий предписано принять все необходимые меры для защиты от надвигающейся стихии.