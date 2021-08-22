Площадь природного пожара в Самарской области достигла 5 тыс. га

САМАРА, 22 августа. /ТАСС/. Общая площадь пожара в Борском районе Самарской области составила более 5 тыс. га, сообщил начальник регионального ГУ МЧС Олег Бойко на межведомственном оперативном штабе по борьбе с природными пожарами в воскресенье.

"Общая площадь пожара на сегодняшний момент составила в результате прохождения огненного шторма более 5 тыс. га. Площадь, пройденная по лесу, как гослесфонда, так и национального парка ["Бузулукский бор"], - около 1,5 тыс. Более точные цифры по лесфонду и нацпарку будут предоставлены завтра", - сказал Бойко.

Тушение лесного пожара в Борском районе Самарской области продолжается второй день. Из-за пала травы в субботу огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, где сгорели 14 строений. Затем огонь перешел на лес на территории национального парка "Бузулукский бор". По данным МЧС, на утро воскресенья площадь активного горения составляла 100 га, существовала угроза двум населенным пунктам. В воскресенье огонь перекинулся на постройки в двух селах, там уничтожено 18 построек различного назначения.