{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В центре Москвы машина сбила пешехода

Движение в районе аварии затруднено

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Автомобиль наехал на пешехода на Тверской улице в районе станции метро "Маяковская". Движение в районе аварии затруднено, сообщается в воскресенье в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Тверской ул., 30, произошел наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в публикации.

Движение в районе аварии затруднено, заняты левые ряды в сторону центра и в сторону области.

Теги
Россия
Пешеход, попавший под машину на Тверской улице в Москве, погиб
Личность погибшего устанавливается
Читать полностью