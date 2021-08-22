В центре Москвы машина сбила пешехода

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Автомобиль наехал на пешехода на Тверской улице в районе станции метро "Маяковская". Движение в районе аварии затруднено, сообщается в воскресенье в официальном телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"На Тверской ул., 30, произошел наезд на пешехода вне зоны пешеходного перехода. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в публикации.

Движение в районе аварии затруднено, заняты левые ряды в сторону центра и в сторону области.