Пешеход, попавший под машину на Тверской улице в Москве, погиб

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Мужчина, переходивший дорогу на Тверской улице в Москве и попавший под машину, от полученных травм скончался на месте. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"По предварительным данным, на Тверской улице в районе дома 31 водитель автомобиля "БМВ" совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в не предназначенном для этого месте. До ближайшего пешеходного перехода [было] 40 м. В результате происшествия мужчина от полученных травм скончался на месте", - говорится в сообщении.

В ГИБДД отметили, что погибшему на вид около 40 лет, его личность устанавливается, на месте работают сотрудники ГИБДД, которые разбираются в обстоятельствах ДТП.

Ранее сообщалось, что автомобиль наехал на пешехода на Тверской улице в районе станции метро "Маяковская". Движение в районе аварии затруднено.