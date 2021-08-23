AP: число погибших при наводнении в Теннесси увеличилось до 22

ТАСС, 23 августа. Число погибших в результате наводнения в американском округе Хамфрис (штат Теннесси) увеличилось до 22 человек. Об этом в воскресенье сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на шерифа округа.

Ранее телеканал WKRN информировал о 17 жертвах стихийного бедствия.

По данным AP, еще 40 человек считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Округ Хамфрис находится примерно в 100 км от города Нэшвилл - административного центра Теннесси. Стихийное бедствие привело к перекрытию дорог и нарушению работы связи.