Азаров сообщил, что пожар в Самарской области представляет наибольшую угрозу селу Борскому

"Главная задача сейчас - защитить населенные пункты. Наибольшая угроза сейчас есть по селу Борскому. Там всю группировку мы сформировали, концентрируем усилия, у нас сейчас 586 бойцов, более 130 единиц техники. Дополнительно техника прибудет туда утром - это техника тяжелая, в том числе для расширения просек, такая уже работает, нужно усиление. И дополнительно направляем туда цистерны, мобилизуем их в других муниципальных образованиях. Для защиты людей подготовили транспорт в случае необходимости эвакуации", - рассказал глава региона.

Азаров отметил, что помимо транспорта для эвакуации подготовлены и временные пункты размещения людей. Сейчас в них нет людей, так как жители поселков, оставшиеся без жилья, разместились у родных и близких. "Мы будем к этому [размещению] готовы как на территории Борского района, так и соседних районов", - отметил он.

Как сообщал ТАСС, на вечер воскресенья за материальной помощью обратились 17 жителей, чье жилье пострадало из-за пожара. Речь идет о семи жителях поселка Гвардейцы и 10 жителях Немчанки.

Тушение лесного пожара в Борском районе Самарской области продолжается второй день. Из-за пала травы в субботу огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, где сгорели 14 строений. Затем огонь перешел на лес на территории национального парка "Бузулукский бор". По данным МЧС, на утро воскресенья площадь активного горения составляла 100 га, существовала угроза двум населенным пунктам. В воскресенье огонь перекинулся на строения в двух селах, там уничтожено 18 построек различного назначения.