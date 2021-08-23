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При пожаре на нефтедобывающей платформе у берегов Мексики пострадали пять человек

Сведений о погибших не поступало

МЕХИКО, 23 августа. /ТАСС/. Пять человек пострадали в воскресенье при пожаре на нефтедобывающей платформе мексиканской нефтегазовой компании Pemex в Мексиканском заливе у побережья штата Кампече. Об этом организация сообщила в своем Twitter.

"К настоящему времени известно о пяти пострадавших с ожогами, которые получают помощь в больнице в городе Сьюдад-дель-Кармен <...>, - указывается в тексте. - К счастью, сведений о погибших не поступало". Пожар на инженерном комплексе удалось взять под контроль. Компания заявила, что проведет расследование обстоятельств инцидента.

Ранее о пожаре сообщало Radio Fórmula.

На появившихся в соцсетях фотографиях, предположительно, с места происшествия видно, что над платформой поднимается высокий столб черного дыма. Платформа находится примерно в 100 км от побережья штата Кампече.

В начале июля утечка газа на подводном трубопроводе Pemex в Мексиканском заливе вызвала сильный пожар, при этом никто не пострадал.

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