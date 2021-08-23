Специалисты тушат в регионах РФ лесные пожары на площади почти 1,2 млн га

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты за сутки потушили в регионах РФ лесные пожары на площади 130 104 га, продолжаются работы по ликвидации возгораний на площади почти 1,2 млн га, большинство из которых находится в Якутии, сообщила в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за 22 августа в России лесопожарными силами ликвидировано 107 лесных пожаров на площади 130 104 га. На 00:00 мск 23 августа на территории Российской Федерации действовало 163 лесных пожара на площади 1 189 186 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

В Якутии действует 34 пожара на землях лесного фонда на площади 1 032 667 га, а также пожар площадью 20 110 га в природном парке "Ленские столбы". В Иркутской области зафиксировано 15 пожаров на площади 98 707 га, на Чукотке - четыре пожара площадью 22 603 га, в Свердловской области - 28 пожаров на площади 1 755 га, в Республике Марий Эл - три пожара на площади 1 343 га. Также пожары зафиксированы в других регионах РФ.

На тушении задействовано 8 435 человек, 1 781 единица техники, 26 воздушных судов, еще 66 воздушных судов задействовано в мониторинге.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в шести субъектах РФ. Особый противопожарный режим действует в 60 субъектах РФ.