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Пять землетрясений магнитудой до 3,0 произошли рядом с Курильскими островами за сутки

Угрозу цунами не объявляли

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 августа. /ТАСС/. Сейсмологи за последние сутки зарегистрировали рядом с Курилами (Сахалинская область) пять землетрясений магнитудой до 3,0. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Магнитуда землетрясений - от 2,2 до 3,0. В основном - у южной группы Курильских островов. Глубина очагов составила от 43 до 132 километров", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, подземные толчки местными жителями не ощущались. Угрозу цунами не объявляли.

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