Почти 100 тыс. домов остались без света на востоке США из-за шторма "Генри"

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Более 97 тыс. домов в воскресенье остались без электричества после того, как тропический шторм "Генри" обрушился на восток США. Об этом свидетельствуют данные портала poweroutage.us.

По его сведениям, больше всего домов и квартир - 69,9 тыс. - остались без электроэнергии в штате Род-Айленд, который первым оказался на пути шторма, максимальная скорость ветра там составляет около 27 м/с. В соседнем штате Коннектикут обесточены 27,4 тыс. домов.

Как сообщил телеканал NBC, крупные мосты в заливе Наррагансет в Род-Айленде закрыты для движения автомобильного транспорта. По многим дорогам штата невозможно проехать из-за потоков воды.

В ряде районов штата Нью-Джерси выпало около 20 см осадков менее чем за сутки. В городе Джеймсбург затопило несколько центральных улиц, автомобили почти полностью ушли под воду. Количество осадков в Центральном парке и аэропорту им. Джона Кеннеди (штат Нью-Йорк) достигло рекордных значений. Как передает корреспондент ТАСС, власти рассылают электронные уведомления жителям районов, которым угрожает подтопление.

Тропический шторм "Генри" достиг Восточного побережья США около полудня. В субботу губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо ввел режим чрезвычайной ситуации в ряде округов. В одноименном городе до понедельника закрыты уличные веранды, отменены мероприятия на открытом воздухе, приостановлены строительные работы.