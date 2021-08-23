В Якутии за сутки ликвидировали 15 природных пожаров на площади свыше 439 тыс. га

ЯКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. За сутки на территории Якутии потушили 15 природных пожаров на площади свыше 439 тыс. га, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МЧС России.

Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

От Карелии до Якутии. Где в России горят леса и какие меры поручил принять Путин

"За сутки ликвидировано 15 [природных пожаров] на общей площади свыше 439 тыс. га. На тушении задействовано 2,2 тыс. человек и 287 единиц техники, привлеченных органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств МЧС России и федерального резерва Авиалесоохраны", - говорится в сообщении.

В населенных пунктах Ергелех, Едей, Петропавловск, Мельжехси и в национальном парке "Ленские столбы" задействованы специалисты МЧС России. Там проводится работа по расширению минерализованных полос, тушению отдельных очагов и дотушиванию локализованных пожаров. За сутки авиация МЧС России применялась на территории Усть-Майского и Хангаласского районов, слито 369 тонн воды и передислоцировано 153 человека. Угрозы населенным пунктам нет.

По данным оперативного штаба Якутии, локализовано 11 пожаров на площади свыше 751,7 тыс. га, обнаружено одно возгорание. По информации регионального правительства, на территории республики действует 50 пожаров на площади свыше 1,2 млн га.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.