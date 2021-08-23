Паводок в Хабаровском крае затронул 35 населенных пунктов

ХАБАРОВСК, 23 августа. /ТАСС/. Подъем уровня воды в Амуре привел к подтоплению в 35 населенных пунктах Хабаровского края. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на утро 23 августа 2021 года на территории Хабаровского края в 35 населенных пунктах в пяти муниципальных образованиях Хабаровского края подтоплено 27 жилых домов, 95 приусадебных участков, 1 490 дачных участков, 421 земельный участок и 50 участков дорог", - говорится в распространенном релизе. Накануне в крае в зоне паводка находились 30 населенных пунктов.

У Хабаровска уровень Амура начал опускаться на выходных, за сутки он снизился еще на два сантиметра до отметки 604 см при отметке опасного явления 600 см. При этом у Комсомольска-на-Амуре, что ниже по течению, вода поднялась на 18 см до отметки 569 см. Опасным для города считается уровень 650 см. По уточненному прогнозу Дальневосточного УГМС, с учетом осадков к 24-27 августа ожидается подъем Амура у Хабаровска до 650 см. У Комсомольска сохраняется прогноз достижения отметок 650-700 см до 26 августа.

В Хабаровске на островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный подтоплено около 1,4 тыс. дачных участков. Там дежурят спасатели. В самом городе под воздействием паводковых вод остается один жилой дом, 17 приусадебных участков и шесть участков внутригородских дорог.

В Хабаровском районе подтоплены села Корсаково-1 и Корсаково-2, где вода зашла в 24 дома. В этом поселении работают спасатели. Дороги, дворы, дачи, поля подтоплены также в Виноградовке, Воронежском-2, Воронежском-3, Мичуринском, Новокаменке, Елабуге, Красносельском, Вятском и ряде других поселений. В Нанайском районе подтопления отмечаются в 12 селах, в Комсомольском районе - в трех.

В Амурском районе вода зашла на два участка межпоселковой дороги между городом Амурск и поселением Омми, а также между городом и садовым товариществом, есть объезд. Подтоплены несколько дач в самом Амурске.