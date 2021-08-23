Менее 100 домов остаются подтопленными в Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 августа. /ТАСС/. Менее 100 домов и 870 приусадебных участков остаются подтопленными в Амурской области. Без автомобильного сообщения - семь населенных пунктов, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления МЧС по Амурской области.

"В Приамурье от воды освободились 21 жилой дом и 72 приусадебных участка. Подтопленными остаются 85 жилых домов и 870 приусадебных участков. Без автомобильного сообщения остается семь населенных пунктов в Зейском, Михайловском, Архаринском районах", - говорится в сообщении.

Больше всего подтопленных домов и приусадебных участков в селе Владимировка Благовещенского района - 60 домов и 437 участков.

Аварийно-восстановительные работы на территории региона продолжаются, в них принимают участие 479 человек, 161 единица техники, в том числе 18 плавательных средств.

По данным амурских синоптиков, в понедельник местами по территории Амурской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, при грозах шквалистое усиление ветра. В связи с этим прогнозируется рост уровня воды в реках.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км автомобильных дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.