Жители Иркутской области в ночь на 23 августа ощутили подземные толчки силой 2-4 балла

ИРКУТСК, 23 августа. /ТАСС/. Подземные толчки силой 2-4 балла ощутили в ночь на понедельник жители Иркутской области, эпицентр землетрясения находился в районе озера Хубсугул в Монголии. Об этом в понедельник сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

"Ангарск - 3-4 балла, Белореченский, Усолье-Сибирское, Сосновка, Шелехов, Иркутск - 3 балла, Черемхово - 2-3 балла, Чистые ключи - 2 балла", - указано на сайте.

На озере Хубсугул в Монголии у границы с Россией продолжается афтершоковая активность после сильного землетрясения, которое произошло 12 января. Его магнитуда составила 6,5, мощность в эпицентре - 8,7 балла. Директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева 4 августа сообщила ТАСС, что зафиксировано более 20 тыс. повторных подземных толчков, и они могут продолжаться не менее года.

Хубсугул относится к Байкальской рифтовой зоне, для которой характерна высокая сейсмоактивность. По мнению ученых, землетрясение в Монголии могло быть спровоцировано сильным землетрясением, произошедшим на озере Байкал 21 сентября 2020 года.