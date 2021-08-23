В Самарской области во время лесных пожаров пострадали три человека

ТАСС, 23 августа. Медицинская помощь потребовалась трем пострадавшим из-за пожара в селе Гвардейцы Самарской области, где огонь перекинулся на жилые дома. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства региона.

"Один из пострадавших с ожогами средней тяжести находится в больнице имени Пирогова, один получил ожог первой степени и сейчас получает амбулаторное лечение. Еще у одного пациента стрессовая реакция на пожар. Всем оказана медицинская помощь. Угрозы жизни пациентов нет", - приводится в сообщении комментарий министра здравоохранения области Армена Беняна.

По информации правительства, распространение огня еще не остановлено. Площадь горения составляет около 100 га. Переход лесного пожара на населенные пункты произошел из-за сильного ветра, скорость которого достигала 25 м/с.

Тушение лесного пожара в Борском районе Самарской области продолжается с субботы, 21 августа. Из-за пала травы огонь перекинулся на жилые дома в селе Гвардейцы, где сгорели 14 строений. Затем огонь перешел на лес на территории национального парка "Бузулукский бор". По данным МЧС, на утро воскресенья площадь активного горения составляла 100 га, существовала угроза двум населенным пунктам. В воскресенье огонь перекинулся на строения в двух селах, там уничтожено 18 построек различного назначения.